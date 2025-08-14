Скидки
19:30 Мск
Дмитрий Сенников: не верю, что «Динамо» станет чемпионом, но Кубок выиграть оно может

Аудио-версия:
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников полагает, что московское «Динамо» не сможет выиграть Мир РПЛ по итогам этого сезона. Вместе с тем Сенников отметил, что бело-голубые могут претендовать на победу в Фонбет Кубке России. Отметим, что в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка страны «Динамо» разгромно проиграло «Краснодару» — 0:4.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

«Я пока не вижу того, как эти футболисты могут стать чемпионами. Если динамовский состав будет усилен, если вернутся травмированные, ситуация может как‑то измениться. За Кубок России «Динамо» может побороться, если успешно пройдёт ближайшие раунды, но в чемпионство бело‑голубых в этом сезоне я не верю», — сказал Сенников в эфире «Матч ТВ».

После четырёх туров РПЛ «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице.

Новости. Футбол
