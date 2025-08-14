Дмитрий Сенников: не верю, что «Динамо» станет чемпионом, но Кубок выиграть оно может

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников полагает, что московское «Динамо» не сможет выиграть Мир РПЛ по итогам этого сезона. Вместе с тем Сенников отметил, что бело-голубые могут претендовать на победу в Фонбет Кубке России. Отметим, что в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка страны «Динамо» разгромно проиграло «Краснодару» — 0:4.

«Я пока не вижу того, как эти футболисты могут стать чемпионами. Если динамовский состав будет усилен, если вернутся травмированные, ситуация может как‑то измениться. За Кубок России «Динамо» может побороться, если успешно пройдёт ближайшие раунды, но в чемпионство бело‑голубых в этом сезоне я не верю», — сказал Сенников в эфире «Матч ТВ».

После четырёх туров РПЛ «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице.