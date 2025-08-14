Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Динамо» Мх Биджиев высказался о возможном введении потолка зарплат

Главный тренер «Динамо» Мх Биджиев высказался о возможном введении потолка зарплат
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о возможном введении потолка зарплат в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Мне кажется, это очень сложно сделать. В футбольном мире такого нигде нет. Честно говоря, не знаю, как работает эта система в хоккее. Как правило, искусственные ограничения ни к чему не приводят. У нас в законе о спорте есть вещи, которые регулируют, — трансферные выплаты, агентские. То есть вы не имеете права платить бюджетные средства. Достаточно методов, чтобы регулировать работу финансов в футболе», — сказал Биджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
В российском футболе могут ввести потолок зарплат. Работает ли это в КХЛ и поможет ли РПЛ?
В российском футболе могут ввести потолок зарплат. Работает ли это в КХЛ и поможет ли РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android