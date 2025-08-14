Главный тренер «Динамо» Мх Биджиев высказался о возможном введении потолка зарплат

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о возможном введении потолка зарплат в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Мне кажется, это очень сложно сделать. В футбольном мире такого нигде нет. Честно говоря, не знаю, как работает эта система в хоккее. Как правило, искусственные ограничения ни к чему не приводят. У нас в законе о спорте есть вещи, которые регулируют, — трансферные выплаты, агентские. То есть вы не имеете права платить бюджетные средства. Достаточно методов, чтобы регулировать работу финансов в футболе», — сказал Биджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.