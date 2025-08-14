В РФС поблагодарили «Спартак» за предоставление стадиона для сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов выразил благодарность московскому «Спартаку» за возможность провести матч сборной России на стадионе красно-белых. На «Лукойл Арене» пройдёт товарищеский матч между россиянами и национальной командой Иордании. Встреча состоится 4 сентября. В июле Митрофанов сообщал, что домашняя арена «Спартака» не сможет принимать матчи сборной России по футболу до 2026 года из-за организационных вопросов.

«Что касается стадиона «Лукойл Арена», то все организационные сложности преодолены, за что хочется поблагодарить руководство клуба «Спартак», Олега Малышева и всю его команду. Уверены, что матч соберёт большое количество болельщиков и получится очень интересным», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи.