Футбол Новости

«Динамо» Москва — лидер РПЛ по одному статистическому показателю, «Спартак» — последний

Комментарии

Московское «Динамо» является лидером Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона по преодолённой общей дистанции за четыре стартовых тура. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

По данным источника, футболисты бело-голубых преодолели 486 236 метров общей дистанции по итогам четырёх игр чемпионата России. Худшим по этому показателю является «Спартак» — у игроков красно-белых 429 707 метров.

После четырёх стартовых туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Динамо» — девятое. Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар».

