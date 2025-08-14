Валентин Пальцев заявил, что его трансферная стоимость — € 300 млн

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев иронично ответил на вопрос о своей трансферной стоимости. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Пальцева за € 4-5 млн.

— По вашему мнению, какая у вас трансферная стоимость — сколько миллионов евро?

— Триста, — приводит слова Валентина Пальцева интернет-портал «РБ Спорт».

Валентин Пальцев выступает за махачкалинское «Динамо» с лета 2024 года. В минувшем сезоне на счету 23-летнего центрального защитника 34 матча и одна голевая передача за бело-голубых в РПЛ и Фонбет Кубке России.

Махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России после четырёх туров.