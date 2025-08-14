Скидки
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Ивелин Попов: что у Станковича не получается в «Спартаке» — это не показатель его уровня

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов высказался о будущем главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Напомним, Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Ранее московский клуб продлил контракт с сербским специалистом до 2027-го.

«То, что у Станковича не получается в «Спартаке», — это не показатель его уровня. Станкович работал в «Црвене Звезде» и «Ференцвароше». Там у него всё получилось. Есть иногда очень хороший игрок, который переходит в другую команду, и у него начинает не получаться. С тренерами так же. Когда что-то не выходит, то это не показатель, что тренер плохой. Просто понимаешь, что это не твоё место. Станкович — замечательный тренер», — приводит слова Попова Legalbet.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В матче 5-го тура красно-белые сыграют с «Зенитом». Игра пройдёт в субботу, 16 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

