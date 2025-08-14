«Зенит» вновь сыграет со швейцарским «Сьоном» в Санкт-Петербурге в сентябре

Санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о проведении товарищеского матча со швейцарским «Сьоном». Игра пройдёт 6 сентября. Команды встречались ранее в июле, тогда «Зенит» одержал победу со счётом 3:0.

«Зенит» вновь сразится со «Сьоном» на «Газпром Арене». Матч с клубом из Швейцарии пройдёт 6 сентября и начнётся в 19:00 по петербургскому времени.

Встреча с двукратным чемпионом своей страны станет для «Зенита» третьей в истории — ранее команды играли на летних сборах в 2016-м (3:1 в пользу соперников) и 9 июля 2025 года на «Газпром Арене» (3:0, победа сине-бело-голубых)», — написано в сообщении российского клуба.