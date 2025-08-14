Скидки
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Бушуев — о неудачах «Зенита»: проблема точно не в Семаке

Бушуев — о неудачах «Зенита»: проблема точно не в Семаке
Бывший тренер «Мюнхена-1860» и воспитанник «Зенита» Денис Бушуев порассуждал на тему причины неудач сине-бело-голубых в новом сезоне. Он считает, что проблема кроется точно не в главном тренере команды Сергее Семаке. По итогам четырёх стартовых туров «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Думаю, что проблема точно не в тренере. У команды не горят глаза. Все футболисты, которые находятся в составе «Зенита», — профессионалы. Они должны в первую очередь исполнять свои контракты. Сергей Богданыч уже доказал всем и всё. Если есть какой-то негатив в его сторону, то всегда такое было и будет, потому что «Зенит» всегда борется за чемпионство. Если есть тяжёлые игры, сразу возникает критика в адрес Семака», — приводит слова Бушуева «РБ Спорт».

