Варатынов: «Балтика» по игре не выглядела хуже «Локо», но мы допускаем глупые ошибки

Защитник «Балтики» Сергей Варатынов прокомментировал поражение калининградской команды в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу москвичей.

«В Кубке России допускаем глупые ошибки. Не скажу, что «Балтика» по игре выглядела хуже «Локомотива», — мы играли достойно и создали моменты. Не получилось реализовать свои эпизоды и пропустили глупые мячи на контратаках, где «Локомотив» очень здорово выглядит. 1:1 был бы более закономерным счётом для этого матча», — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.