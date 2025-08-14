Скидки
Варатынов: «Балтика» по игре не выглядела хуже «Локо», но мы допускаем глупые ошибки

Комментарии

Защитник «Балтики» Сергей Варатынов прокомментировал поражение калининградской команды в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу москвичей.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Батраков – 23'     2:0 Воробьёв – 90+8'    

«В Кубке России допускаем глупые ошибки. Не скажу, что «Балтика» по игре выглядела хуже «Локомотива», — мы играли достойно и создали моменты. Не получилось реализовать свои эпизоды и пропустили глупые мячи на контратаках, где «Локомотив» очень здорово выглядит. 1:1 был бы более закономерным счётом для этого матча», — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

