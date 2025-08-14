Игрок «Балтики» Максим Петров: не считаю, что в матче с «Локомотивом» мы наиграли на 0:2
Футболист калининградской «Балтики» Максим Петров высказался по итогам встречи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (0:2).
Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Батраков – 23' 2:0 Воробьёв – 90+8'
«Я не считаю, что в матче с «Локомотивом» мы наиграли на 0:2. Первый гол мы пропустили с пенальти, а второй — стечение обстоятельств, потому что практически всей командой мы были на половине поля соперника. Думаю, мы неплохо играли, но уступили.
Особо ничего не значит, что два матча подряд играем с «Локомотивом». Сейчас мы их разберём и постараемся выиграть, тем более у себя дома», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
