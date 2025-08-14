Скидки
Газзаев обозначил, в каком случае ЦСКА будет претендентом на победу в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, в каком случае армейцы смогут претендовать на победу в Мир РПЛ сезона-2025/2026. В матче 5-го тура высшего российского дивизиона ЦСКА сыграет с московским «Динамо».

«ЦСКА показывает очень содержательную и результативную игру и в целом, и в индивидуальных позициях — команда сегодня в очень хорошем состоянии. Неслучайно она, если взять начало чемпионата, выглядит лучше всех с точки зрения тактики, физической подготовки и качества игры. Если ЦСКА на таком уровне проведёт весь чемпионат, то будет одним из претендентов на чемпионство», — приводит слова Газзаева «РИА Новости Спорт».

После четырёх стартовых туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». ЦСКА — четвёртый. Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар».

