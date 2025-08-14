Скидки
Агент Комличенко: не считаю переход Николая в «Локомотив» ошибкой

Аудио-версия:
Известный футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы форварда «Локомотива» Николая Комличенко, ответил, не жалеет ли его клиент о переходе в стан железнодорожников. В летнее трансферное окно игрока также пытался подписать «Спартак», но сам Комличенко выбрал «Локомотив».

– Николай – амбициозный футболист, игрок национальной сборной. Конечно, он хочет быть результативным, как и любой амбициозный футболист. Я оцениваю начало сезона, в принципе, нормально. Хорошая конкуренция с Воробьёвым. Главное, что и команда показывает зрелищную игру.

– Полностью ли Николай привык к новому коллективу и требованиям «Локомотива»?
– Конечно, после «Ростова», где были одни требования, Николай привыкает к другим требованиям, что естественно. Вы видите на примере Жерсона, который сейчас тоже привыкает к «Зениту», но это все равно хороший футболист.

– На данный момент не считаете ли вы переход в «Локомотив» ошибкой?
– Безусловно, нет, — цитирует Клюева «Спорт день за днём».

