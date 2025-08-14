Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не дураки всё это обсуждают». Давид Волк — о возможном ужесточении лимита на легионеров

«Не дураки всё это обсуждают». Давид Волк — о возможном ужесточении лимита на легионеров
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Ужесточение лимита на легионеров? Не дураки всё это обсуждают и принимают решение. Наверное, это пойдёт на пользу. Куча людей анализируют ситуацию, собирают мнения, значит, это верное решение. Не думаю, что ужесточение лимита создаст проблемы. Надеюсь, будет лучше», — приводит слова Волка Metaratings.

После четырёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», тройку лидеров замыкают «Крылья Советов».

Материалы по теме
В РПЛ заявили, что готовы к обсуждению возможного изменения лимита на легионеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android