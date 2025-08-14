«Не дураки всё это обсуждают». Давид Волк — о возможном ужесточении лимита на легионеров

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Ужесточение лимита на легионеров? Не дураки всё это обсуждают и принимают решение. Наверное, это пойдёт на пользу. Куча людей анализируют ситуацию, собирают мнения, значит, это верное решение. Не думаю, что ужесточение лимита создаст проблемы. Надеюсь, будет лучше», — приводит слова Волка Metaratings.

