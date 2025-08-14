Игонин: у топ-клубов России большой разрыв между ближайшим резервом и основным составом
Российский экс-футболист Алексей Игонин прокомментировал исход матча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» — «Краснодар» (0:4).
Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19' 0:2 Фуртадо – 34' 0:3 Мукаилов – 44' 0:4 Сперцян – 88'
«Краснодар» играет без особых экспериментов, а «Динамо» играло ближайшим резервом. У клубов, которые претендуют на самые высокие места или заявляют об этом, достаточно большой разрыв между ближайшим резервом и основным составом. Это касается и «Зенита». В прошлом сезоне ближайший резерв питерцев слабо выглядел в кубковых матчах. Хоть и говорят, что есть длинная скамейка запасных, но не хватает качества, хотя там и есть даже футболисты сборной России», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
