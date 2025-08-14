Игонин: у топ-клубов России большой разрыв между ближайшим резервом и основным составом

Российский экс-футболист Алексей Игонин прокомментировал исход матча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» — «Краснодар» (0:4).

«Краснодар» играет без особых экспериментов, а «Динамо» играло ближайшим резервом. У клубов, которые претендуют на самые высокие места или заявляют об этом, достаточно большой разрыв между ближайшим резервом и основным составом. Это касается и «Зенита». В прошлом сезоне ближайший резерв питерцев слабо выглядел в кубковых матчах. Хоть и говорят, что есть длинная скамейка запасных, но не хватает качества, хотя там и есть даже футболисты сборной России», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.