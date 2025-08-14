Скидки
Воспитанник «Зенита» объяснил, почему Йоан Молло не смог проявить себя в Петербурге

Комментарии

Воспитанник «Зенита» Владислав Сиротов объяснил, почему французский полузащитник Йоан Молло не смог проявить себя в петербургском клубе. Игроки пересекались в дубле сине-бело-голубых.

— В «Зените-2» ты пересёкся с Молло. Йоан тогда испытывал проблемы в Питере и попадал в громкие истории.
— На самом деле он приятный парень: рассказывал мне о дружбе с Обамеянгом — они росли в одной школе. Просто до «Зенита» Йоан всегда был на первых ролях, а в Питере докатился до дубля. В итоге надломился психологически и обиделся на клуб. Молло, кстати, нравилась моя игра. Он как-то сказал мне: «Брат, как ты здесь оказался? Почему ты не в РПЛ? Ты ничем не отличаешься от меня!» — цитирует Сиротова интернет-портал Sport24.

