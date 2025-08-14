Скидки
Новичок «Динамо» Рубенс назвал своих кумиров в мире футбола

Новичок московского «Динамо» Рубенс назвал своих кумиров из мира футбола. Он выделил аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и бразильского вингера «Сантоса» Неймара.

— Какие кумиры у вас были в детстве?
— Мне всегда нравились Месси и Неймар.

— Халк, с которым вы играли, знаменит своими сильными и точными ударами, брали у него уроки?
— Да, у меня тоже сильный удар, но не такой, как у него. Халк – это аномалия. Вообще, я никогда в жизни не видел такого сильного удара. Удивлялся ему на протяжении всей карьеры.

— Добро пожаловать в многочисленную динамовскую семью, желаем вам стать её достойным членом!
— Большое спасибо, буду делать всё возможное для этого! — цитирует Рубенса официальный сайт «Динамо».


