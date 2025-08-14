«Не получается». Ивелин Попов объяснил причину проблем Деяна Станковича в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов объяснил причину проблем главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Напомним, Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Ранее московский клуб продлил контракт с сербским специалистом до 2027-го.

«На самом деле, в «Спартаке» нужно быть спокойным, но у Станковича не получается. Игрокам и тренерам необходимо оказывать доверие. Видно, что после ухода Федуна руководство клуба нехорошо структурирует свою работу. Федун для меня — самый лучший президент. Под его руководством в клубе была хорошая структура», — приводит слова Попова Legalbet.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В матче 5-го тура красно-белые сыграют с «Зенитом». Игра пройдёт в субботу, 16 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.