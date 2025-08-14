Скидки
Игрок «Балтики» Варатынов: при новом лимите на легионеров появится больше русских парней

Комментарии

Защитник «Балтики» Сергей Варатынов отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено пять иностранцев на поле и 10 — в заявке команды.

«Честно говоря, даже не знаю, как ответить насчёт изменения лимита на легионеров. К нам приезжают достойные иностранцы, у которых есть чему учиться. При этом при новом лимите появится больше своих русских парней», — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

