Игрок «Балтики» Варатынов: при новом лимите на легионеров появится больше русских парней

Защитник «Балтики» Сергей Варатынов отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено пять иностранцев на поле и 10 — в заявке команды.

«Честно говоря, даже не знаю, как ответить насчёт изменения лимита на легионеров. К нам приезжают достойные иностранцы, у которых есть чему учиться. При этом при новом лимите появится больше своих русских парней», — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.