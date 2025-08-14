Игонин: Карпину будет дано время до зимы, чтобы он во время паузы построил команду

Российский экс-футболист Алексей Игонин высказался о новом векторе развития московского «Динамо». Он считает, что руководство бело-голубых даст новому главному тренеру команды Валерию Карпину время как минимум до ближайшей зимы вне зависимости от результатов.

«Сейчас у «Динамо» новый вектор развития. Руководство клуба долго думало, прежде чем подписать контракт с Карпиным. Понятно, что это известный тренер, но клуб не будет сейчас делать эмоциональных выводов. Ему будет дано время, как минимум до зимы, чтобы во время этой паузы Карпин спокойно построил команду», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.