Стало известно, кто прокомментирует матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»
Комментаторы Роман Трушечкин и Александр Аксёнов будут работать на матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт 16 августа на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
После четырёх стартовых туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», тройку лидеров замыкают «Крылья Советов».
«Спартак» занимает 11-е место, набрав четыре очка. «Зенит» — восьмой (5). Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар».
