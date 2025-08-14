Валерий Газзаев назвал определяющий матч для «Динамо»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что предстоящий матч 5-го тура Мир РПЛ с армейцами будет определяющим для притязаний московского «Динамо». Игра между бело-голубыми и ЦСКА пройдёт 17 августа на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«Команда, мягко говоря, стартовала не очень хорошо и в матче с ЦСКА покажет все свои лучшие качества, чтобы сыграть удачно. Про команду пока сложно что-то сказать. Что будет дальше — покажет чемпионат. Предстоящая игра будет определяющей с точки зрения притязаний «Динамо», — приводит слова Газзаева «РИА Новости Спорт».

После четырёх стартовых туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Динамо» — девятое. Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар».