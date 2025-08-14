Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: маловероятно, что Сафонов станет основным вратарём «ПСЖ»

Игорь Колыванов: маловероятно, что Сафонов станет основным вратарём «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о шансах голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на место в основном составе парижан после перехода в клуб французского вратаря Люка Шевалье.

«Маловероятно, что Сафонов станет основным вратарём «ПСЖ». Шансов немного, но в футболе всякое бывает. Мало ли, Шевалье ошибётся, Матвею дадут шанс, а он выстрелит и начнёт играть. Конечно, Сафонову хочется играть, однако он взял пять трофеев с «ПСЖ». Теперь можно поехать куда-то и что-то ещё выиграть. Когда ты привыкаешь к определённому уровню, как в «Краснодаре», который боролся за высокие места в России, и в «ПСЖ», который борется за все титулы в Европе, не поедешь в команду, которая ни за что не будет бороться. Там ему могут дать постоянную игровую практику, но в хороших клубах всё равно нужно выдерживать конкуренцию», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В среду, 13 августа, «ПСЖ» победил «Тоттенхэм» (2:2, 4:3 (пен.)) в матче за Суперкубок УЕФА. Новичок Шевалье занял место в воротах парижан, а Сафонов остался в запасе. Трофей стал для россиянина пятым в «ПСЖ» после победы в чемпионате, Кубке, Суперкубке Франции и Лиге чемпионов УЕФА — 2024/2025.

Материалы по теме
«ПСЖ» всё же взял ещё конкурента Сафонову, футболист с КЧМ — в РПЛ. Трансферы и слухи дня «ПСЖ» всё же взял ещё конкурента Сафонову, футболист с КЧМ — в РПЛ. Трансферы и слухи дня
«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1 «ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android