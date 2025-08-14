Игорь Колыванов: маловероятно, что Сафонов станет основным вратарём «ПСЖ»

Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о шансах голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на место в основном составе парижан после перехода в клуб французского вратаря Люка Шевалье.

«Маловероятно, что Сафонов станет основным вратарём «ПСЖ». Шансов немного, но в футболе всякое бывает. Мало ли, Шевалье ошибётся, Матвею дадут шанс, а он выстрелит и начнёт играть. Конечно, Сафонову хочется играть, однако он взял пять трофеев с «ПСЖ». Теперь можно поехать куда-то и что-то ещё выиграть. Когда ты привыкаешь к определённому уровню, как в «Краснодаре», который боролся за высокие места в России, и в «ПСЖ», который борется за все титулы в Европе, не поедешь в команду, которая ни за что не будет бороться. Там ему могут дать постоянную игровую практику, но в хороших клубах всё равно нужно выдерживать конкуренцию», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В среду, 13 августа, «ПСЖ» победил «Тоттенхэм» (2:2, 4:3 (пен.)) в матче за Суперкубок УЕФА. Новичок Шевалье занял место в воротах парижан, а Сафонов остался в запасе. Трофей стал для россиянина пятым в «ПСЖ» после победы в чемпионате, Кубке, Суперкубке Франции и Лиге чемпионов УЕФА — 2024/2025.