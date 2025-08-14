30-летняя девушка Батракова высказалась о разнице в возрасте с 20-летним футболистом

Бывшая футболистка «Локомотива» Ирина Подшибякина высказалась о разнице в возрасте с полузащитником железнодорожников Алексеем Батраковым, с которым она состоит в отношениях. 5 июля Подшибякиной исполнилось 30 лет, Батраков 9 июня отпраздновал 20-летие.

— Вас не смущает разница в возрасте?

— Она не смущает ни нас, ни наших близких, которые знают и видят, какие у нас отношения. Как понимаю, смущает это общественность, но отношения-то наши, нам в них жить, — написала Подшибякина в социальной сети, отвечая на вопрос подписчика.

Сейчас Подшибякина работает ведущей на клубном ТВ «Локомотива», а также принимает участие в интернет-проектах, посвящённых футболу.