Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

30-летняя девушка Батракова высказалась о разнице в возрасте с 20-летним футболистом

30-летняя девушка Батракова высказалась о разнице в возрасте с 20-летним футболистом
Комментарии

Бывшая футболистка «Локомотива» Ирина Подшибякина высказалась о разнице в возрасте с полузащитником железнодорожников Алексеем Батраковым, с которым она состоит в отношениях. 5 июля Подшибякиной исполнилось 30 лет, Батраков 9 июня отпраздновал 20-летие.

— Вас не смущает разница в возрасте?
— Она не смущает ни нас, ни наших близких, которые знают и видят, какие у нас отношения. Как понимаю, смущает это общественность, но отношения-то наши, нам в них жить, — написала Подшибякина в социальной сети, отвечая на вопрос подписчика.

Сейчас Подшибякина работает ведущей на клубном ТВ «Локомотива», а также принимает участие в интернет-проектах, посвящённых футболу.

Материалы по теме
Алексей Батраков забил в пяти матчах подряд за «Локомотив» во всех турнирах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android