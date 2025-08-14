Скидки
Главная Футбол Новости

Доннарумма согласовал с «Ман Сити» контракт с зарплатой более € 12 млн в год — La Stampa

Доннарумма согласовал с «Ман Сити» контракт с зарплатой более € 12 млн в год — La Stampa
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма достиг предварительного соглашения о контракте с «Манчестер Сити» с зарплатой, которая составит не менее € 12 млн в год, однако с учётом бонусов оклад голкипера превысит указанную сумму. Подчёркивается, что зарплата игрока в «ПСЖ» составляет € 12 млн. Об этом сообщает La Stampa.

По информации источника, французский гранд запросил € 50 млн за 26-летнего футболиста, однако, вероятно, в ближайшие дни «ПСЖ» будет готов рассмотреть предложение в € 35 млн — сумму, которую «горожане» готовы потратить на приобретение Доннаруммы.

Ранее агент итальянца заявил, что работает над переходом своего клиента в один из клубов английской Премьер-лиги. Действующее трудовое соглашение вратаря с «ПСЖ» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Сколько зарабатывают футболисты:

