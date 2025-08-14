Скидки
19:30 Мск
Генсек РФС Митрофанов поделился ожиданиями от осенних матчей сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России. Осенью подопечные Валерия Карпина проведут шесть встреч (по две в сентябре, октябре и ноябре).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иордания
«Прогнозы уместны там, где ты не в силах повлиять на результат. Мы предпочитаем ставить цели, которые состоят в том, чтобы матчи сборной России превращались в большой праздник для всего города, тысяч болельщиков, чтобы о нём говорили на телевидении, писали в интернете, чтобы ощущался ажиотаж. Что же касается посещаемости, то РФС всегда нацелен на аншлаг», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

4 и 7 сентября сборная России сыграет с командами Иордании и Катара. 10 октября подопечные Валерия Карпина встретятся с Ираном, а 14-го — с Боливией. На 12 ноября запланирован матч с командой Перу, 15 ноября россияне сыграют с Чили.

