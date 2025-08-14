В ЦСКА рассказали о задержке платежа за трансфер Файзуллаева в «Башакшехир»

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо поделился подробностями о финансовой стороне сделки по переходу полузащитника Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир». Футболист сборной Узбекистана покинул московский клуб 30 июля текущего года.

«У нас защищённый трансферный контракт, который не вступит в силу, пока деньги не поступят в клуб. Поэтому идёт работа над переводом средств. Ждём, всё нормально», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Аббосбек Файзуллаев выступал за ЦСКА с августа 2023 года. По данным СМИ, сумма трансфера атакующего полузащитника в «Истанбул Башакшехир» составила € 7,5 млн.