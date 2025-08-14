Скидки
19:30 Мск
Футбол Новости

Игрок из Второй лиги выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной при праздновании гола

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий барнаульского «Динамо» Кирилл Могель, получивший травму во время празднования гола во встрече Второй лиги с «Оренбургом-2», перенесёт операцию на колене и пропустит остаток сезона, сообщает пресс‑служба клуба.

«Нападающий «Динамо-Барнаул» Кирилл Могель после неудачного приземления в матче со вторым «Оренбургом» прошел все необходимые медицинские процедуры. С сожалением сообщаем, что Кириллу предстоит операция на колене, и текущий сезон, в котором он забил четыре мяча, для него точно закончен. Кирилл, выздоравливай, дружище!

P. S. Пусть этот несчастный случай будет в назидание молодым футболистам, которым надо много тренироваться, чтобы больше забивать мячей, и меньше думать, как отпраздновать гол!» — говорится в сообщении барнаульского «Динамо».

Могель получил травму в воскресенье, 10 августа, во время домашнего матча 16‑го тура группы 4 дивизиона B Второй лиги с «Оренбургом‑2» (2:0). Форвард отличился на 84‑й минуте и решил отпраздновать забитый мяч, сделав сальто, однако неудачно приземлился. Могель не смог продолжить игру и покинул поле в сопровождении медбригады.

Могелю 22 года. В текущем сезоне нападающий сыграл 16 матчей за «Динамо» и забил четыре гола.

