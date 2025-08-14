Алексей Игонин — о «Спартаке»: на одних эмоциях и криках далеко не уедешь

Экс-полузащитник сборной России Алексей Игонин высказался об игре «Спартака» на старте сезона, оценил роль главного тренера команды Деяна Станковича, а также поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«В «Спартаке» очень многое решает фигура главного тренера. Всё, что было положительного, имеет свой негативный оттенок в эмоциональном настрое команды на матч и тренировки. Было понятно, что на одних эмоциях и криках «ура» далеко не уедешь. Нужны класс, расчёт и изменения в зависимости от соперника. Думаю, что в матче с «Зенитом» у футболистов «Спартака» будет сильный эмоциональный настрой. Но игроки и тренер красно-белых не готовы к тому, чтобы что-то менять — у «Спартака» нет плана «Б», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После четырёх туров московский «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды четыре набранных очка. В мае текущего года контракт Станковича с красно-белыми был продлён до конца сезона-2026/2027.