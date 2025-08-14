Скидки
Новичок «Реала» Мастантуоно: считаю, что Месси — лучший игрок в мире

Состоялась официальная презентация 18-летнего крайнего нападающего Франко Мастантуоно в качестве футболиста мадридского «Реала». В ходе пресс-конференции аргентинский вингер ответил, кого считает лучшим игроком в мире.

«Я аргентинец, и для меня лучшим игроком в мире является Лионель Месси. Мне больше нечего добавить», — приводит слова Мастантуоно The Touchline на своей странице в социальной сети X.

Напомним, Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год.

Действующее трудовое соглашение Мастантуоно с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

