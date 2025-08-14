Червиченко: ничего страшного с «Динамо» не происходит, все проблемы от завышенных ожиданий

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении московского «Динамо» от «Краснодара» (0:4) во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а также оценил старт сезона для бело-голубых под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

«Ничего страшного с «Динамо» не происходит. У команды играл второй состав, а «Краснодар» — чемпион России. «Динамо» получило гол не от «Оренбурга» или «Пари НН», а от чемпиона страны, хотя до этого игра была равной. Защитник динамовцев дважды «привёз», и уже счёт 0:3. Чего ловить? Бывают истории, когда игрок выпадает. А тут не только выпал, но и сыграл за команду соперника. Всё случается, ничего страшного в этом нет.

Не у всех всё гладко на старте сезона. У «Ростова» и «Спартака» не гладко. Как говорит президент, все проблемы – от ваших завышенных ожиданий. Все нарисовали ожидания, что «Динамо» выиграет чемпионство. На этом фоне кажется, что что-то идёт не так. Однако я ни разу не слышал от Карпина, что они постараются выиграть чемпионство в этом сезоне. Вы сами рисуете картинки и сами же разочаровываетесь в своих же иллюзиях», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. После двух туров Кубка России бело-голубые занимают третье место в группе с «Крыльями Советов», «Краснодаром» и «Сочи». В активе команды три набранных очка.