Стала известна иерархия вратарей «Ман Сити» в случае возможной покупки Доннаруммы

В «Манчестер Сити» ожидают, что новоиспечённый вратарь команды Джеймс Траффорд начнёт грядущий сезон в качестве основного голкипера, однако ситуацию может изменить потенциальный приход Джанлуиджи Доннаруммы в клуб. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, не исключён вариант, что Траффорд и Доннарумма поделят между собой игровое время в новом сезоне. Однако приобретут ли «горожане» итальянского игрока, зависит от будущего многолетнего вратаря команды Эдерсона. Интерес к бразильскому футболисту проявляет «Галатасарай».

Ранее агент итальянца заявил, что работает над переходом своего клиента в один из клубов английской Премьер-лиги. Действующее трудовое соглашение вратаря с «ПСЖ» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

