Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна иерархия вратарей «Ман Сити» в случае возможной покупки Доннаруммы

Стала известна иерархия вратарей «Ман Сити» в случае возможной покупки Доннаруммы
Аудио-версия:
Комментарии

В «Манчестер Сити» ожидают, что новоиспечённый вратарь команды Джеймс Траффорд начнёт грядущий сезон в качестве основного голкипера, однако ситуацию может изменить потенциальный приход Джанлуиджи Доннаруммы в клуб. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, не исключён вариант, что Траффорд и Доннарумма поделят между собой игровое время в новом сезоне. Однако приобретут ли «горожане» итальянского игрока, зависит от будущего многолетнего вратаря команды Эдерсона. Интерес к бразильскому футболисту проявляет «Галатасарай».

Ранее агент итальянца заявил, что работает над переходом своего клиента в один из клубов английской Премьер-лиги. Действующее трудовое соглашение вратаря с «ПСЖ» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Доннарумма согласовал с «Ман Сити» контракт с зарплатой более € 12 млн в год — La Stampa

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android