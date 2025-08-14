Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хочу сказать браво». Во Франции оценили дебют вратаря Шевалье за «ПСЖ»

«Хочу сказать браво». Во Франции оценили дебют вратаря Шевалье за «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Французский журналист Даниэль Риоло оценил игру новичка голкипера «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье в матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом» (2:2, 4:3 пен.).

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

«Мы играем в матче за Суперкубок УЕФА. Он приезжает, он ещё не играл со своими новыми партнёрами по команде. Он не знает про нашу игру в обороне. Он делает надёжные сейвы в начале матча. Конечно, он совершил ошибку при втором голе, она могла его психологически угнетать. Но это не так.

Затем он отправляется на серию пенальти. «ПСЖ» начал матч неудачно, и именно его сейвы оставили их в игре. В итоге они победили. Хочу сказать браво. Я собираюсь стереть из памяти промах «Тоттенхэма» в серии пенальти. Больше не буду об этом думать. Честно говоря, поздравляю его с этим вечером», — приводит слова Риоло RMC Sport.

Материалы по теме
Тренер «ПСЖ» упомянул Сафонова, отвечая на вопрос об игре Шевалье в Суперкубке УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android