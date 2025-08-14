«Хочу сказать браво». Во Франции оценили дебют вратаря Шевалье за «ПСЖ»

Французский журналист Даниэль Риоло оценил игру новичка голкипера «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье в матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом» (2:2, 4:3 пен.).
«Мы играем в матче за Суперкубок УЕФА. Он приезжает, он ещё не играл со своими новыми партнёрами по команде. Он не знает про нашу игру в обороне. Он делает надёжные сейвы в начале матча. Конечно, он совершил ошибку при втором голе, она могла его психологически угнетать. Но это не так.
Затем он отправляется на серию пенальти. «ПСЖ» начал матч неудачно, и именно его сейвы оставили их в игре. В итоге они победили. Хочу сказать браво. Я собираюсь стереть из памяти промах «Тоттенхэма» в серии пенальти. Больше не буду об этом думать. Честно говоря, поздравляю его с этим вечером», — приводит слова Риоло RMC Sport.
