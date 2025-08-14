Скидки
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
19:30 Мск
Шахтёр — Панатинаикос: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 21:00 мск 14 августа 2025 года

«Шахтёр» — «Панатинаикос»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 21:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся украинский «Шахтёр» и греческий «Панатинаикос». Команды будут играть на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в польском Кракове. Начало игры — в 21:00 мск. В России официальная трансляция матча не будет доступна. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая игра между командами в Афинах завершилась со счётом 0:0.

На прошлой стадии «Шахтёр» по сумме двух матчей разгромил турецкий «Бешикташ» со счётом 6:2. «Панатинаикос» вступил в квалификацию Лиги Европы с текущего этапа.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

