19:30 Мск
«МЮ» составил список из шести игроков в качестве альтернативы для Балеба — TBR Football

«Брайтон» не желает продавать 21-летнего опорного полузащитника Карлоса Балеба, интерес к которому проявляет «Манчестер Юнайтед». В стане «чаек» считают, что «красные дьяволы» не предложат им сумму, за которую они могли бы продать камерунского футболиста. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» составил список из шести игроков, которые могли бы стать альтернативным вариантом для Балеба. Среди них называются: Мортен Юльманн («Спортинг»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Хави Герра («Валенсия»), Микель Хаурехисар («Атлетик»), Ламин Камара («Монако») и Люсьен Агуме («Севилья»).

