АЕК — «Арис»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 14 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 между греческим клубом АЕК и кипрским «Арисом». Команды будут играть на стадионе «ОПАП Арена» (Афины, Греция). Время начала матча – 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч между командами состоялся неделю назад, 7 августа, на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). Команды не смогли выявить победителя. Итоговый счёт — 2:2. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в раунд плей-офф за выход в общий этап Лиги конференций.

Напомним, АЕК возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА Марко Николич. Капитаном «Ариса» является экс-форвард сборной России Александр Кокорин.