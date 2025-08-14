Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

АЕК — Арис: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 21:00 мск

АЕК — «Арис»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 21:00 мск
Комментарии

Сегодня, 14 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 между греческим клубом АЕК и кипрским «Арисом». Команды будут играть на стадионе «ОПАП Арена» (Афины, Греция). Время начала матча – 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Не начался
Арис
Лимасол, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч между командами состоялся неделю назад, 7 августа, на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). Команды не смогли выявить победителя. Итоговый счёт — 2:2. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в раунд плей-офф за выход в общий этап Лиги конференций.

Напомним, АЕК возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА Марко Николич. Капитаном «Ариса» является экс-форвард сборной России Александр Кокорин.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги конференций сезона-2025/2026
Материалы по теме
АЕК Афины — «Арис» Лимасол. Это в стиле Марко Николича!
АЕК Афины — «Арис» Лимасол. Это в стиле Марко Николича!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android