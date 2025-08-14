«Пари НН» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 14 августа, состоится заключительный матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Саранске встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Ростов». Стартовый свисток главного арбитра Веры Опейкиной прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Медведев (вратарь), Александров, Крашевский, Кастильо, Шнапцев, Сефас, Фаринья, Вешнер Тичич, Ивлев, Весино, Олусегун.

«Ростов»: Одоевский (вратарь), Мелёхин, Жбанов, Бабакин, Лангович, Мохеби, Щетинин, Аджаса, Байрамян, Колтаков, Шамонин.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».