Игонин: Шилов в Санкт-Петербурге — известная фамилия, которая у всех на слуху

Экс-футболист сборной России Алексей Игонин высказался о дебюте 17-летнего полузащитника «Зенита» Вадима Шилова в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0).

«Шилов в Санкт-Петербурге — известная фамилия, которая у всех на слуху. Несмотря на то что он только дебютировал за основной состав «Зенита», мы знали об этом футболисте и ждали его. Такой дебют ему поможет, он готов продолжать работать и не останавливаться. Мне нравится, как он играл. В футболистах, которые приходят в «Зенит», видна игра в атаку. Это отличает этих игроков от нынешнего состава команды. Такие футболисты нужны «Зениту», они более эффективны. Мы видим, что долгое удержание мяча периодически приводит к пропущенным голам», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Футболист вышел на замену на 67-й минуте и забил третий мяч петербуржцев в игре с казанской командой на 84-й минуте. Стоит отметить, что по ходу этой встречи хавбек также заработал пенальти, который реализовал Матео Кассьерра на 78-й минуте.