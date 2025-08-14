Скидки
Главная Футбол Новости

Игонин: Шилов в Санкт-Петербурге — известная фамилия, которая у всех на слуху

Аудио-версия:
Экс-футболист сборной России Алексей Игонин высказался о дебюте 17-летнего полузащитника «Зенита» Вадима Шилова в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Кассьерра – 70'     2:0 Кассьерра – 78'     3:0 Шилов – 83'    

«Шилов в Санкт-Петербурге — известная фамилия, которая у всех на слуху. Несмотря на то что он только дебютировал за основной состав «Зенита», мы знали об этом футболисте и ждали его. Такой дебют ему поможет, он готов продолжать работать и не останавливаться. Мне нравится, как он играл. В футболистах, которые приходят в «Зенит», видна игра в атаку. Это отличает этих игроков от нынешнего состава команды. Такие футболисты нужны «Зениту», они более эффективны. Мы видим, что долгое удержание мяча периодически приводит к пропущенным голам», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Футболист вышел на замену на 67-й минуте и забил третий мяч петербуржцев в игре с казанской командой на 84-й минуте. Стоит отметить, что по ходу этой встречи хавбек также заработал пенальти, который реализовал Матео Кассьерра на 78-й минуте.

