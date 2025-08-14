ЦСКА продлит контракты с Мойзесом, Обляковым и Дивеевым — источник

Московский ЦСКА продлит контракты с бразильским защитником Мойзесом, а также с российскими футболистами Иваном Обляковым и Игорем Дивеевым, сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Мойзесу 30 лет, он выступает за ЦСКА с июля 2023 года. В этом сезоне защитник провёл семь матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Его контракт истекает летом 2026 года.

Облякову 27 лет, он защищает цвета армейцев с августа 2018 года. В активе Ивана также семь встреч в этом сезоне и две результативные передачи. Контракт хавбека действует до лета 2027 года

25-летний Дивеев играет за красно-синих с июля 2019 года, в этом сезоне на счету защитника пять матчей и два забитых мяче. Соглашение футболиста с ЦСКА рассчитано до 2028 года.