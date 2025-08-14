Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА продлит контракты с Мойзесом, Обляковым и Дивеевым — источник

ЦСКА продлит контракты с Мойзесом, Обляковым и Дивеевым — источник
Комментарии

Московский ЦСКА продлит контракты с бразильским защитником Мойзесом, а также с российскими футболистами Иваном Обляковым и Игорем Дивеевым, сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Мойзесу 30 лет, он выступает за ЦСКА с июля 2023 года. В этом сезоне защитник провёл семь матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Его контракт истекает летом 2026 года.

Облякову 27 лет, он защищает цвета армейцев с августа 2018 года. В активе Ивана также семь встреч в этом сезоне и две результативные передачи. Контракт хавбека действует до лета 2027 года

25-летний Дивеев играет за красно-синих с июля 2019 года, в этом сезоне на счету защитника пять матчей и два забитых мяче. Соглашение футболиста с ЦСКА рассчитано до 2028 года.

Материалы по теме
Покинули РПЛ и сидят без работы. В списке — Пьянич и экс-игроки сборной России!
Покинули РПЛ и сидят без работы. В списке — Пьянич и экс-игроки сборной России!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android