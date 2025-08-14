«Рома» предложила «Манчестер Юнайтед» £ 20 млн за переход Санчо — Романо

«Рома» сделала официальное предложение «Манчестер Юнайтед» о подписании 25-летнего крайнего нападающего Джейдона Санчо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «волки» готовы заплатить £ 20 млн (€ 23,2 млн) за полноценный трансфер английского вингера. При этом клуб рассматривает вариант аренды с возможностью выкупа.

Санчо является футболистом «красных дьяволов» с лета 2021 года. За этот период нападающий принял участие в 83 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

