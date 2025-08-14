Червиченко: не могу сказать, что Шевалье лучше Сафонова — пускай Матвей доказывает

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о шансах голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на место в основном составе парижан после перехода в клуб французского вратаря Люка Шевалье.

«Я бы не сказал, что Шевалье — фантастический вратарь. Да, он отразил пенальти, но не могу сказать, что он намного лучше Сафонова. Что касается Забарного, какая разница, что он украинец? Франция — не такая русофобская страна, как Англия. Поскольку «ПСЖ» — многонациональная команда, к этому вопросу будут относиться лояльно. Вряд ли Сафонов будет драться с Забарным. Это больше раздутая журналистами история.

Отлично, что Сафонов не хочет покидать «ПСЖ» — пускай доказывает, что он лучше Шевалье. Как я понимаю, его никто не выгоняет из команды. Если Доннарумма ушёл, в «ПСЖ» осталось два вратаря», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В среду, 13 августа, «ПСЖ» победил «Тоттенхэм» (2:2, 4:3 (пен.)) в матче за Суперкубок УЕФА. Новичок Шевалье занял место в воротах парижан, а Сафонов остался в запасе. Трофей стал для россиянина пятым в «ПСЖ» после победы в чемпионате, Кубке, Суперкубке Франции и Лиге чемпионов УЕФА — 2024/2025.