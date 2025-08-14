Стали известны арбитры, которые обслужат матчи медиакоманд во втором раунде Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи медийных клубов во втором раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.
19 августа (вторник)
«Калуга» – «Амкал»: главный арбитр – Сергей Федотов. Помощники судьи – Кирилл Филатов, Ирина Чеченина; резервный судья – Кирилл Сисикин; инспектор – Алексей Пчелинцев.
20 августа (среда)
«Космос» – 2DROTS: главный арбитр – Егор Куракин. Помощники судьи – Олег Патраков, Владислав Бобылкин; резервный судья – Владислав Егоров; инспектор – Юрий Ермолов.
21 августа (четверг)
«Авангард» – «БроукБойз»: главный арбитр – Евгений Тимофеев.
Помощники судьи – Илья Акопян, Кирилл Бронзов;
резервный судья – Андрей Стрелков; инспектор – Александр Кабаков.
Судейские назначения на другие матчи второго раунда Пути регионов Кубка России доступны по ссылке на сайте РФС.