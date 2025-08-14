Скидки
Главная Футбол Новости

Стали известны арбитры, которые обслужат матчи медиакоманд во втором раунде Кубка России

Аудио-версия:
Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи медийных клубов во втором раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

19 августа (вторник)

«Калуга» – «Амкал»: главный арбитр – Сергей Федотов. Помощники судьи – Кирилл Филатов, Ирина Чеченина; резервный судья – Кирилл Сисикин; инспектор – Алексей Пчелинцев.

20 августа (среда)

«Космос» – 2DROTS: главный арбитр – Егор Куракин. Помощники судьи – Олег Патраков, Владислав Бобылкин; резервный судья – Владислав Егоров; инспектор – Юрий Ермолов.

21 августа (четверг)

«Авангард» – «БроукБойз»: главный арбитр – Евгений Тимофеев.
Помощники судьи – Илья Акопян, Кирилл Бронзов;
резервный судья – Андрей Стрелков; инспектор – Александр Кабаков.

Судейские назначения на другие матчи второго раунда Пути регионов Кубка России доступны по ссылке на сайте РФС.

