Три футболиста пропустят 5-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, а также полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин и полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга пропустят матчи 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги из-за дисквалификаций. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Воробьёв получил четвёртую жёлтую карточку в нынешнем сезоне РПЛ в матче 4-го тура соревнования со «Спартаком» (4:2). Бабкин был удалён с поля в игре минувшего тура с «Балтикой» (1:1). Майга получил красную карточку во встрече 4-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:0).

В 5-м туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Балтикой» (16 августа), «Крылья Советов» — с «Ахматом» (16 августа), а «Пари НН» — с махачкалинским «Динамо» (18 августа).

