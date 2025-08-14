Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Три футболиста пропустят 5-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Три футболиста пропустят 5-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, а также полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин и полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга пропустят матчи 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги из-за дисквалификаций. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Воробьёв получил четвёртую жёлтую карточку в нынешнем сезоне РПЛ в матче 4-го тура соревнования со «Спартаком» (4:2). Бабкин был удалён с поля в игре минувшего тура с «Балтикой» (1:1). Майга получил красную карточку во встрече 4-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:0).

В 5-м туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Балтикой» (16 августа), «Крылья Советов» — с «Ахматом» (16 августа), а «Пари НН» — с махачкалинским «Динамо» (18 августа).

Материалы по теме
Покинули РПЛ и сидят без работы. В списке — Пьянич и экс-игроки сборной России!
Покинули РПЛ и сидят без работы. В списке — Пьянич и экс-игроки сборной России!

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android