«Пари НН» — «Ростов»: южане остались в меньшинстве на 73-й минуте матча Кубка России

В эти минуты идёт матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между нижегородским «Пари НН» и «Ростовом». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт — 0:0. Ростовчане остались в меньшинстве.

Встреча проходит в Саранске, номинальными хозяевами поля являются футболисты «Пари НН». На 73-й минуте защитник «Ростова» Александр Тарасов получил красную карточку за фол последней надежды на Олакунле Олусегуне.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».