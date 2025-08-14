Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» — «Ростов»: южане остались в меньшинстве на 73-й минуте матча Кубка России

«Пари НН» — «Ростов»: южане остались в меньшинстве на 73-й минуте матча Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между нижегородским «Пари НН» и «Ростовом». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт — 0:0. Ростовчане остались в меньшинстве.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Босельи – 74'    
Удаления: нет / Тарасов – 73', Мохеби – 85'

Встреча проходит в Саранске, номинальными хозяевами поля являются футболисты «Пари НН». На 73-й минуте защитник «Ростова» Александр Тарасов получил красную карточку за фол последней надежды на Олакунле Олусегуне.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
Покинули РПЛ и сидят без работы. В списке — Пьянич и экс-игроки сборной России!
Покинули РПЛ и сидят без работы. В списке — Пьянич и экс-игроки сборной России!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android