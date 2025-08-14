«Астана» уступила «Лозанне» и покинула Лигу конференций

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Астаной» (Казахстан) и «Лозанной» (Швейцария). Игра проходила на стадионе «Астана-Арена». Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. В прямом эфире игру показывал онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В начале второго тайма счёт открыл полузащитник «Лозанны» Бейятт Леквейри. На 66-й минуте полузащитник Гауссу Дьяките укрепил преимущество гостей.

Первый матч между командами закончился со счётом 3:1 в пользу «Лозанны». За швейцарский клуб забитыми мячами отметились полузащитник Джейми Роше, нападающие Кали Сене и Альбан Айдини. Единственный гол казахстанской команды забил полузащитник Иван Башич.

Таким образом, команда из Казахстана уступила со счётом 1:5 по сумме двух встреч и покинула турнир.

