Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Таранов: если Сперцян хочет уйти в «Саутгемптон», «Краснодару» не надо его удерживать

Таранов: если Сперцян хочет уйти в «Саутгемптон», «Краснодару» не надо его удерживать
Бывший защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов прокомментировал слухи о возможном переходе в английский «Саутгемптон» капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Только время покажет, насколько резонно уходить Сперцяну в «Саутгемптон». Если сам футболист хочет поменять страну и попробовать что-то новое, это всегда резонно. Возможно, в РПЛ Эдик остановился в развитии и достиг определённой планки. Я неоднократно говорил: если футболист хочет уйти, его не надо удерживать», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что полузащитник согласовал контракт с клубом Чемпионшипа с окладом € 1,9 млн за сезон. Соглашение предусматривает повышение зарплаты в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу.

Новости. Футбол
Все новости RSS

