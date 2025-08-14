Скидки
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Иван Таранов назвал ЦСКА фаворитом в матче с «Динамо»

Иван Таранов назвал ЦСКА фаворитом в матче с «Динамо»
Аудио-версия:
Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов поделился ожиданиями от матча армейцев с московским «Динамо» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 17 августа, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Мы уже привыкли называть матч «Динамо» — ЦСКА братским дерби, где никто никого не будет жалеть. Армейцы набрали хорошую форму и ход, а динамовцы находятся в не очень хорошей ситуации: есть проблемы в плане игры и турнирной таблицы. Однако у «Динамо» есть очень неплохой тренер в лице Карпина, который должен хорошо подготовить команду к предстоящему матчу. Думаю, нас ждёт очень интересная игра.

Однозначно ЦСКА — фаворит в этом дерби. Но «Динамо» — не середняк и не клуб, который борется за выживание. Команда ставит перед собой самые высокие цели и задачи. В игре с таким клубом ни в коем случае нельзя расслабляться», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

