Футбол Новости

Вольфсберг — ПАОК: стартовые составы команд на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Чалов и Оздоев выйдут в старте ПАОКа на ответный матч с «Вольфсбергом» в Лиге Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/2026 между австрийским «Вольфсбергом» и греческим ПАОКом. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 20:00 мск. Команды назвали стартовые составы, с первых минут за ПАОК на поле появятся российские футболисты Магомед Оздоев и Фёдор Чалов.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 20:00 МСК
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
1-й тайм
0 : 0
ПАОК
Салоники, Греция

Стартовый состав ПАОКа: Паленка (вратарь), Кенни, Кендзёра, Михайлидис, Баба, Мейте, Оздоев, Живкович (капитан), Иванушец, Константелиас, Чалов.

Первая встреча команд в Салониках (Греция) завершилась со счётом 0:0. Чалов отыграл 70 минут в том матче, Оздоев вышел на замену на 70-й минуте.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 10 августа, Чалова обокрали на одном из греческих пляжей. В среду, 13 августа, журналист Ягиз Сабунчоглу сообщил, что форвард близок к уходу в турецкий «Кайсериспор» на правах аренды.

Чалову 27 лет, он перешёл в греческий клуб летом прошлого года. В 40 матчах сезона-2024/2025 Фёдор забил пять голов и сделал семь результативных передач.

