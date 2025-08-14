Скидки
Главная Футбол Новости

«Интер» может заплатить € 50 млн за полузащитника «Ромы» — RMC Sport

Комментарии

«Интер» ведёт активные переговоры о переходе 24-летнего полузащитника «Ромы» Куадио Коне. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, покупка французского футболиста может обойтись «нерадзурри» в сумму около € 50 млн.

Коне выступает в составе «волков» с лета 2024 года. За этот период полузащитник принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

