Андрей Червиченко: Сперцян в Европе повторит путь Захаряна, Миранчука и Чалова

Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в английский «Саутгемптон».

«Что касается Сперцяна и «Саутгемптона», каждый человек — хозяин своей судьбы. Может, ему нравится жить в какой-нибудь английской деревне. Мне Англия вообще не нравится, тем более английское захолустье. Тот же Кузяев поехал в «Гавр», чтобы жить в портовом городе. Каждый выбирает что хочет. Может, Сперцяну кажется, что там мёдом намазано, ведь он там мало бывал и думает, что там очень хорошо. Ну, поедет и разочаруется, а через год будет искать команду для аренды, как сейчас делает Чалов. Мне кажется, что Сперцян в Европе повторит путь Захаряна, Миранчука и Чалова. Это не будет история, как с Головиным», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полузащитник Арсен Захарян перебрался в испанский «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. Почти весь прошлый сезон футболист пропустил из-за травмы. Россияне Антон Миранчук и Фёдор Чалов с 2024 года выступают, соответственно, за швейцарский «Сьон» и греческий ПАОК.

