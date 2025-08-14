Скидки
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция

Бонгонда вернулся на базу «Спартака», где продолжит восстановление после травмы ахилла

Бонгонда вернулся на базу «Спартака», где продолжит восстановление после травмы ахилла
Конголезский полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда вернулся в расположение команды, где продолжит восстановление после травмы ахилла, полученной в июне в составе сборной ДР Конго.

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

«Тео! Вернулся на базу «Спартака», чтобы продолжить восстановление», — говорится в сообщении.

В середине июня Бонгонда повредил ахиллово сухожилие в товарищеском матче за сборную Демократической Республики Конго с Мали (1:0). Футболист вышел в стартовом составе встречи, однако был заменён на 24-й минуте из-за травмы. После матча игрок начал проходить процесс восстановления. Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов сообщал, что реабилитация займёт до трёх месяцев.

